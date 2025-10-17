Tagliavanti Cciaa Roma | Al via Maker Faire 400 innovazioni per 3 giorni di futuro

(Adnkronos) – "Saranno tre giorni di futuro al Gazometro a Roma, ci sono 400 innovazioni esposte, che riguardano tutti i settori della nostra vita e del nostro lavoro. Dall'intrattenimento ai settori della digitalizzazione, all'organizzazione della robotica, mobilità, agri food. Non c'è settore della nostra vita che non venga in questo momento interessato dall'innovazione. Tra l'altro . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Argomenti simili trattati di recente

Tagliavanti (Cciaa Roma): "Al via Maker Faire, 400 innovazioni per 3 giorni di futuro" - La tredicesima edizione della manifestazione promossa e organizzata dall'Ente Camerale al Gazometro a Roma. Segnala msn.com

Imprese, Tagliavanti: «Nel 2024 Roma ha registrato il miglior saldo imprenditoriale in tutta Italia» - In un anno complesso per l’economia italiana a causa delle guerre, delle forti tensioni geopolitiche in un quadro economico inevitabilmente mutevole e piuttosto fragile, Roma e il Lazio mostrano dei ... Da leggo.it

Tagliavanti, 'per Roma vera sfida è il cambiamento' - pandemica aveva una situazione non brillante ma Roma ha una grande vivacità nella creazione d'impresa e ... Segnala ansa.it