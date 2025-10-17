Svolte Andrea Costa e Virtus passi diversi

di Federico Boschi Sessantasette punti di scarto subiti in quattro giorni fanno tremendamente male. Al morale di sicuro, più che alla classifica, visto che perdere con Andrea Costa e Caserta non è una scandalo. E tutto sommato ci sta anche di perdere male, perché la Virtus ha un roster di esordienti e ha come unico obiettivo la salvezza. Se a questo aggiungiamo che Boev è stato tenuto a riposo precauzionale, che Baldi aveva la febbre e che Mazzoni si è scavigliato, pensare a un risultato diverso era improbabile. Quello che, però, balza agli occhi è l’approccio super soft dei gialloneri, surclassati nei primi due quarti da Caserta che ha tirato con medie mai viste, e che a un certo punto aveva 1515 da due. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

