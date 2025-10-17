Svolte Andrea Costa e Virtus passi diversi
di Federico Boschi Sessantasette punti di scarto subiti in quattro giorni fanno tremendamente male. Al morale di sicuro, più che alla classifica, visto che perdere con Andrea Costa e Caserta non è una scandalo. E tutto sommato ci sta anche di perdere male, perché la Virtus ha un roster di esordienti e ha come unico obiettivo la salvezza. Se a questo aggiungiamo che Boev è stato tenuto a riposo precauzionale, che Baldi aveva la febbre e che Mazzoni si è scavigliato, pensare a un risultato diverso era improbabile. Quello che, però, balza agli occhi è l’approccio super soft dei gialloneri, surclassati nei primi due quarti da Caserta che ha tirato con medie mai viste, e che a un certo punto aveva 1515 da due. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Altre letture consigliate
Oktoberfest 2025 presso lo splatterbar in piazza Sant’Andrea a Sandrà. È sempre un piacere riuscire a portare a termine le iniziative di raccolta fondi, che servono sempre per finanziare parte delle attività svolte per e con i nostri bambini! Un grazie a tutti color - facebook.com Vai su Facebook
Svolte Andrea Costa e Virtus, passi diversi - Basket B Nazionale I biancorossi si sono rilanciati con due successi, i gialloneri hanno subito 67 punti di scarto nelle ultime due gare ... Da sport.quotidiano.net
Basket B Nazionale: Andrea Costa e Tema sorridono, la Virtus viene travolta - Un turno abbastanza proficuo per le squadre romagnole. corriereromagna.it scrive
Virtus e Andrea Costa, che girone. Il gruppo B è a trazione centro-sud. Romane, Livorno e Latina al top - Si è passati a due raggruppamenti da 19 squadre, a causa di alcune rinunce, e a un posizionamento differente delle ... Lo riporta ilrestodelcarlino.it