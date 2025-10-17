di Federico Boschi Sessantasette punti di scarto subiti in quattro giorni fanno tremendamente male. Al morale di sicuro, più che alla classifica, visto che perdere con Andrea Costa e Caserta non è una scandalo. E tutto sommato ci sta anche di perdere male, perché la Virtus ha un roster di esordienti e ha come unico obiettivo la salvezza. Se a questo aggiungiamo che Boev è stato tenuto a riposo precauzionale, che Baldi aveva la febbre e che Mazzoni si è scavigliato, pensare a un risultato diverso era improbabile. Quello che, però, balza agli occhi è l’approccio super soft dei gialloneri, surclassati nei primi due quarti da Caserta che ha tirato con medie mai viste, e che a un certo punto aveva 1515 da due. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Svolte Andrea Costa e Virtus, passi diversi