Svolta sulla morte di Isak Andic fondatore di Mango | indagato il figlio Jonatha
Svolta nell’inchiesta sulla misteriosa morte di Isak Andic, fondatore e storico presidente del colosso spagnolo del prêt-à-porter Mango, deceduto lo scorso 14 dicembre durante un’escursione nel massiccio di Montserrat, in Catalogna. Inizialmente classificata come una tragica fatalità, la vicenda è stata riaperta dalla polizia catalana, i Mossos d’Esquadra, che ora indagano per omicidio. Al centro dell’inchiesta figura Jonathan Andic, figlio dell’imprenditore nonché unico erede maschio e attuale presidente del gruppo Mango. È lui l’unico testimone presente al momento dell'incidente: accompagnava il padre durante la camminata in montagna, al termine della quale il corpo di Isak Andic fu ritrovato ai piedi di uno strapiombo alto tra i 100 e i 150 metri. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
