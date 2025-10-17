Svolta sulla morte del fondatore di Mango | indagato il figlio

Svolta in Spagna sulla morte di Isak Andic, fondatore di Mango, avvenuta 14 dicembre del 2024 dopo una caduta da uno strapiombo nel corso di un’escursione al massiccio di Montserrat, nei pressi di Barcellona. I Mossos d’Esquadra, la polizia catalana, avevano inizialmente archiviato quanto successo come un incidente. Ma adesso hanno riaperto il caso. E il figlio Jonathan, unico testimone, è ora indagato per omicidio. Il racconto del figlio di Isak Andic viene ritenuto «incoerente». El País riporta che, sebbene gli investigatori non abbiano trovato prove dirette o definitive per spiegare cosa sia successo, si sono però imbattuti «in una serie di indizi che, presi insieme, li ha portati ad allontanarsi dall’idea di un semplice incidente e ad avvicinarsi alla possibilità di un omicidio». 🔗 Leggi su Lettera43.it

