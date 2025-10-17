Svolta sulla morte del fondatore di Mango | indagato il figlio
Svolta in Spagna sulla morte di Isak Andic, fondatore di Mango, avvenuta 14 dicembre del 2024 dopo una caduta da uno strapiombo nel corso di un’escursione al massiccio di Montserrat, nei pressi di Barcellona. I Mossos d’Esquadra, la polizia catalana, avevano inizialmente archiviato quanto successo come un incidente. Ma adesso hanno riaperto il caso. E il figlio Jonathan, unico testimone, è ora indagato per omicidio. Il racconto del figlio di Isak Andic viene ritenuto «incoerente». El País riporta che, sebbene gli investigatori non abbiano trovato prove dirette o definitive per spiegare cosa sia successo, si sono però imbattuti «in una serie di indizi che, presi insieme, li ha portati ad allontanarsi dall’idea di un semplice incidente e ad avvicinarsi alla possibilità di un omicidio». 🔗 Leggi su Lettera43.it
Altre letture consigliate
Svolta nell'inchiesta sulla morte fondatore Mango, indagato il figlio. Isak Andic precipitò durante un'escursione al massiccio di Montserrat #ANSA - X Vai su X
+++ Svolta nelle indagini sulla morte del giostraio di #Capena +++ #CasilinaNews - facebook.com Vai su Facebook
Svolta sulla morte di Isak Andic, il fondatore di Mango: indagato per omicidio il figlio Jonathan - Il fondatore di Mango, brand di moda spagnolo, è morto dopo una caduta durante un’escursione lo scorso 14 dicembre. Da msn.com
Morte del fondatore di Mango Isak Andic, arriva la svolta: “Potrebbe essere stato ucciso dal figlio” - La polizia catalana ha riaperto il caso sulla morte di Isak Andic, fondatore del brand di moda Mango, avvenuta lo scorso 14 dicembre: potrebbe essersi ... fanpage.it scrive
Morte del fondatore di Mango Isak Andic, indagato il figlio ed erede del marchio di moda: “Tensioni tra i due” - Le indagini sulla morte di Isak Andic, il fondatore del noto brand spagnolo di moda prêt- Segnala msn.com