Svolta nelle indagini sulla morte del fondatore della catena Mango Isak Andik | è il figlio Jonathan l’unico indagato per omicidio Al momento dell’incidente fatale i due stavano facendo un’escursione in montagna

Non più testimone ma indagato: così la giudice titolare del tribunale d’istruzione n. 5 di Martorell ha modificato la posizione di Jonathan Andik nell’ambito dell’indagine per la morte di suo padre, Isak, fondatore della nota catena di abbigliamento Mango e morto lo scorso 14 dicembre mentre si trovava in montagna proprio assieme al figlio. I due stavano facendo un’escursione vicino alle grotte di Salnitre, a Collbató, quando l’imprenditore è caduto da un precipizio di 150 metri, ed è morto sul colpo. Fino a oggi Jonathan è stato sentito come testimone ma – come riporta El Pais – ora è indagato per omicidio nell’ambito del procedimento segreto condotto dalla squadra investigativa dei Mossos d’Esquadra di Martorell. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

