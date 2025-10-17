Svolta nelle indagini sulla morte del fondatore della catena Mango Isak Andik | è il figlio Jonathan l’unico indagato per omicidio Al momento dell’incidente fatale i due stavano facendo un’escursione in montagna
Non più testimone ma indagato: così la giudice titolare del tribunale d’istruzione n. 5 di Martorell ha modificato la posizione di Jonathan Andik nell’ambito dell’indagine per la morte di suo padre, Isak, fondatore della nota catena di abbigliamento Mango e morto lo scorso 14 dicembre mentre si trovava in montagna proprio assieme al figlio. I due stavano facendo un’escursione vicino alle grotte di Salnitre, a Collbató, quando l’imprenditore è caduto da un precipizio di 150 metri, ed è morto sul colpo. Fino a oggi Jonathan è stato sentito come testimone ma – come riporta El Pais – ora è indagato per omicidio nell’ambito del procedimento segreto condotto dalla squadra investigativa dei Mossos d’Esquadra di Martorell. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Altre letture consigliate
+++ Svolta nelle indagini sulla morte del giostraio di #Capena +++ #CasilinaNews - facebook.com Vai su Facebook
Svolta nelle indagini https://bmbr.cc/5yx5s2x #Napoli #Osimhen - X Vai su X
Isak Andic, il figlio indagato per omicidio: svolta nel giallo della morte del fondatore di Mango. Il ruolo della compagna - porter Mango, Isak Andic, avvenuta il 14 dicembre durante un'escursione nel massiccio ... Segnala msn.com
Investito e ucciso in bici: svolta nel caso della morte di Claudio Manca, c'è un fermo per omicidio - Le indagini sulla morte del 49enne trovato venerdì scorso privo di vita con la sua bici in un canale di Terralba Quella che poteva sembrare una morte provocata da un incidente stradale o una caduta ... Secondo leggo.it
Delitto di Garlasco, clamorosa svolta: indagato per corruzione il magistrato che scagionò Sempio. I genitori di Andrea per sette ore in caserma - Garlasco (Pavia), 26 settembre 2025 – Ennesima, clamorosa svolta nelle indagini sul delitto di Garlasco. Lo riporta ilgiorno.it