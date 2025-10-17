Svolta ecumenica Re Carlo III prega con il Papa Leoni XIV | prima volta dopo 500 anni

I reali britannici arriveranno a Roma il 22 ottobre, ma il programma ufficiale si concentrerà interamente nella giornata successiva. L’udienza privata con il Santo Padre è fissata per le 11 nel Cortile di San Damaso. Successivamente, Carlo III si intratterrà con il Segretario di Stato cardinale Pietro Parolin, mentre la regina Camilla visiterà la Cappella Paolina. La visita si inserisce nell’Anno Giubilare, come già avvenne per la regina Elisabetta II durante il Giubileo del 2000. La delegazione reale sarà accompagnata da figure di rilievo delle Chiese britanniche: l’arcivescovo di York Stephen Cottrell, seconda autorità della Chiesa d’Inghilterra dopo la sede primaziale di Canterbury, attualmente vacante in attesa dell’insediamento della nuova arcivescova Sarah Mullally previsto per marzo 2026. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it © Ilfogliettone.it - Svolta ecumenica, Re Carlo III prega con il Papa Leoni XIV: prima volta dopo 500 anni

