Svilar a Dazn | Roma Inter? Non dobbiamo temere nessuno siamo fortissimi! Loro sono…

Inter News 24 Il portiere della Roma, Mile Svilar, ha voluto dire la sua alla vigilia dell’importante sfida di campionato contro l’Inter. È un Mile Svilar carico e fiducioso quello che si è presentato ai microfoni di DAZN alla vigilia della supersfida contro l’Inter. Il portiere della Roma ha inviato un messaggio chiaro: la sua squadra non deve temere nessuno, perché si sente fortissima e in grado di giocarsela alla pari con tutti. Pur riconoscendo che il club meneghino è da anni una delle migliori formazioni del campionato, ha sottolineato l’alto livello della competizione per i primi posti della classifica. 🔗 Leggi su Internews24.com

