Svilar a Dazn | Roma Inter? Non dobbiamo temere nessuno siamo fortissimi! Loro sono…

Internews24.com | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter News 24 Il portiere della Roma, Mile Svilar, ha voluto dire la sua alla vigilia dell’importante sfida di campionato contro l’Inter. È un Mile Svilar carico e fiducioso quello che si è presentato ai microfoni di DAZN alla vigilia della supersfida contro l’Inter. Il portiere della Roma ha inviato un messaggio chiaro: la sua squadra non deve temere nessuno, perché si sente fortissima e in grado di giocarsela alla pari con tutti. Pur riconoscendo che il club meneghino è da anni una delle migliori formazioni del campionato, ha sottolineato l’alto livello della competizione per i primi posti della classifica. 🔗 Leggi su Internews24.com

svilar a dazn roma inter non dobbiamo temere nessuno siamo fortissimi loro sono8230

© Internews24.com - Svilar a Dazn: «Roma Inter? Non dobbiamo temere nessuno, siamo fortissimi! Loro sono…»

Altre letture consigliate

svilar dazn roma interRoma, Mile Svilar sfida l’Inter - Così Mile Svilar, portiere della Roma, parla a DAZN alla vigilia della partita della settima giornata di Serie A con l’ Inter: “Non dobbiamo temere nessuno, perché siamo una squadra fortissima, ce la ... Lo riporta msn.com

svilar dazn roma interCalcio: Svilar, "non temiamo l'Inter, Roma molto forte" - "Non dobbiamo temere nessuno, perché siamo una squadra fortissima, ce la giochiamo con tutti". Come scrive tuttosport.com

svilar dazn roma interRoma, Svilar: "Con Gasperini siamo fortissimi, l'Inter non ci spaventa" - L'estremo difensore giallorosso: "Mi sento a casa, l'affetto dei tifosi e stato decisivo per firmare il rinnovo" ... Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Svilar Dazn Roma Inter