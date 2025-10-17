Quando The Boys debuttò, si affermò come una delle serie di punta di Prime Video, prendendo in giro il genere dei supereroi con una combinazione di violenza estrema e satira pungente rivolta alla cultura aziendale e al culto delle celebrità. Sebbene sia confermato che The Boys si concluderà dopo la sua quinta stagione, l’universo si è già espanso in un franchise. Ad esempio, lo spin-off ambientato al college Gen V è attualmente alla sua seconda stagione, e un prequel intitolato Vought Rising è in fase di sviluppo. Quindi, mentre il conflitto centrale tra Billy Butcher (Karl Urban) e Homelander (Antony Starr) sta raggiungendo la sua conclusione, il futuro del franchise ora dipende interamente dai risultati di questi progetti satellite, rendendo il loro successo fondamentale per la continuazione del franchise a livello mondiale. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Svelato il futuro del franchise di The Boys dopo la quinta stagione della serie