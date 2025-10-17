Svelate le nomination del Sorriso Diverso Roma Award
Giunto alla XV edizione il “ Sorriso Diverso Roma Award ” è assegnato a quei due film, un italiano e uno straniero, partecipanti alla Festa del Cinema di Roma. Svelate le nomination del “Sorriso Diverso Roma Award”, Premio collaterale della XX edizione della Festa del Cinema di Roma, assegnato alle opere cinematografiche con tematiche sociali. Giunto alla XV edizione il “ Sorriso Diverso Roma Award ” è assegnato a quei due film, un italiano e uno straniero, partecipanti alla Festa del Cinema di Roma che hanno saputo raccontare attraverso il linguaggio cinematografico, la fragilità e l’unicità delle persone e dei luoghi. 🔗 Leggi su 361magazine.com
