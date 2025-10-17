Svelate le nomination del Sorriso Diverso Roma Award

17 ott 2025

Giunto alla XV edizione il “ Sorriso Diverso Roma Award ” è assegnato a quei due film, un italiano e uno straniero, partecipanti alla  Festa del Cinema di Roma. Svelate le nomination del  “Sorriso Diverso Roma Award”, Premio collaterale della XX edizione della  Festa del Cinema di Roma, assegnato alle opere cinematografiche con tematiche sociali.   Giunto alla XV edizione il “ Sorriso Diverso Roma Award ” è assegnato a quei due film, un italiano e uno straniero, partecipanti alla  Festa del Cinema di Roma  che hanno saputo raccontare attraverso il linguaggio cinematografico, la fragilità e l’unicità delle persone e dei luoghi. 🔗 Leggi su 361magazine.com

