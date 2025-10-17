Susy la cucciolona invisibile che nessuno vuole adottare a causa di un difetto alla zampa
Susy, 4 anni, trovata abbandonata in provincia di Frosinone con un problema alla zampa. È dolce, socievole e adora viaggiare in auto. Cerca una famiglia che la ami così com’è e che possa farle vivere una esistenza piena e felice. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Susy, derivato Boxer di 1 anno e mezzo entrata in canile a 9 mesi piena di vitalità ed energia. Come tutti i Boxer può andare da 0 a 1000 in pochi secondi, ma non è ancora in grado di dosare questa sua irruenza
