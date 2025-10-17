Susy la cucciolona invisibile che nessuno vuole adottare a causa di un difetto alla zampa

Fanpage.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Susy, 4 anni, trovata abbandonata in provincia di Frosinone con un problema alla zampa. È dolce, socievole e adora viaggiare in auto. Cerca una famiglia che la ami così com’è e che possa farle vivere una esistenza piena e felice. 🔗 Leggi su Fanpage.it

