Supplenze Interpelli nelle scuole | un modello di regolamento pronto all’utilizzo per gestirli in modo efficace
Il presente documento definisce il Regolamento per la gestione degli interpelli di istituto, strumento attivabile per la copertura dei posti vacanti e delle supplenze quando le ordinarie procedure risultino infruttuose o le graduatorie disponibili non consentano l’assegnazione degli incarichi. Il testo organizza in modo organico finalità, definizioni, ambito di applicazione, principi di trasparenza e imparzialità, . L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Approfondisci con queste news
Nuovi interpelli supplenze per la ricerca di docenti - aggiornamento di giovedì 16 ottobre - https://www.scuolainforma.news/interpelli-supplenze-docenti-2025-26-le-pagine-degli-uffici-scolastici-con-tutti-gli-avvisi-in-aggiornamento/?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CM - facebook.com Vai su Facebook
Supplenze docenti, dove trovare gli interpelli e come rispondere correttamente. Pillole di Question Time - X Vai su X
Supplenze docenti scuola, come funziona il nuovo sistema di interpelli per candidarsi e chi può farlo - Tra le grandi novità dell'anno scolastico 2024/2025 c'è anche l'introduzione del sistema degli interpelli per reclutare i supplenti. Scrive fanpage.it
Supplenze docenti da Interpello: obbligo di pubblicazione nell’albo scolastico. Pillole di Question Time - Puntata di Question Time, il format di consulenza in onda sui canali social di Orizzonte Scuola (Facebook e YouTube) dedicata agli interpelli. orizzontescuola.it scrive
Scuola, supplenze: ecco come candidarsi con il nuovo sistema Interpello - Dalle Mad, cioè le vecchie istanze informali di messa a disposizione per essere chiamati dalla scuola per una supplenza, al nuovo sistema di interpelli introdotto dall’ordinanza ministeriale n. Scrive ilsole24ore.com