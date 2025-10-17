Supplenze 2025 26 | elenco INTERPELLI docenti Aggiornato

Confermato per le supplenze docenti 202526 il ricorso alla procedura degli interpelli, come previsto dall’Ordinanza Ministeriale n. 882024. Questo strumento viene utilizzato quando le graduatorie risultano esaurite. Gli avvisi, diramati a livello nazionale dagli Uffici Scolastici, rappresentano un'opportunità per gli aspiranti insegnanti di ottenere un incarico annuale o al termine delle attività didattiche.Come funzionano gli interpelli per le supplenzeLa procedura di interpello si attiva nel momento in cui le graduatorie di istituto e quelle delle scuole viciniori non presentano più aspiranti disponibili ad accettare un incarico di supplenza. 🔗 Leggi su Scuolalink.it © Scuolalink.it - Supplenze 2025/26: elenco INTERPELLI docenti [Aggiornato]

Scopri altri approfondimenti

AGGIORNAMENTO 16 OTTOBRE 2025 - Ecco come assicurarsi un incarico per le #supplenze per l'a.s. 2025/26 attraverso gli #interpelli pubblicati dagli USR e come candidarsi per le posizioni aperte. - facebook.com Vai su Facebook

Nomine in Ruolo e Supplenze 2025/2026: Uscito Elenco Posti Vacanti e Disponibili [FILE COMPLETO] - Il 11 luglio 2025, il Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM) ha pubblicato online i dati ufficiali sui posti vacanti e disponibili, aggiornati dopo le operazioni di mobilità, assegnazioni, ... msn.com scrive

Immissioni in ruolo docenti 2025/26: continuità didattica e novità dal DL 45/2025 - Scopri le novità sulle immissioni in ruolo con il Decreto Legge 45/2025 e come influenzeranno i docenti. Scrive informazionescuola.it

Continuità didattica sostegno, 45.000 i supplenti confermati per l’a.s. 2025/26. DATI DEFINITIVI - Nell'incontro di ieri tra Amministrazione e sindacati il Ministero ha presentato i dati relativi all'avvio dell'anno scolastico 2025/26. orizzontescuola.it scrive