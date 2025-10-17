Superenalotto numeri combinazione vincente oggi 17 ottobre

(Adnkronos) – Nessun '6' al concorso del Superenalotto di oggi, venerdì 17 ottobre, ma centrato il '5+1' da oltre 397mila euro. Centrati inoltre otto '5' che vincono 16.057,39 euro ciascuno. Il jackpot per il prossimo concorso sale a 66,3 milioni di euro. Al SuperEnalotto si vince con punteggi da 2 a 6, passando anche per il . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

