SuperEnalotto centrato il 5+1 da 400mila euro nell’estrazione di venerdì 17 novembre | ecco dove

Fanpage.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nessun “6” al SuperEnalotto del 17 ottobre, ma a Lentate sul Seveso (Monza e Brianza) un giocatore ha centrato un “5+1” da 397mila euro. La schedina è stata giocata alla “Ricevitoria Tabaccheria Bar”. Curiosamente, la vincita è arrivata proprio di venerdì 17, giorno considerato sfortunato. 🔗 Leggi su Fanpage.it

