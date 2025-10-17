Superbonus 110% finti cantieri a Saronno fatture false per un milione di euro 9 denunciati

Ilnotiziario.net | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Truffa del Superbonus 110% a Saronno, fatture false per un milione di euro e 9 denunciati dalla Guardia di Finanza I Finanzieri della Compagnia di Saronno, su delega della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Varese, hanno concluso un’indagine nei confronti di nove persone, indagate per reati di truffa aggravata finalizzata all’indebita percezione di . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

superbonus 110 finti cantieriTruffa superbonus 110, sequestri per un milione, 4 indagati - Venivano presentate false asseverazioni; le accuse sono anche di falsità ideologica ed emissione di fatture per operazioni inesistenti ... Scrive rainews.it

Cantieri “fantasma”. Due società nella frode - La Guardia di Finanza ha smascherato una nuova frode – stavolta da almeno mezzo milione di euro – a base di falsi lavori per l’efficientamento energetico e ... Lo riporta ilgiorno.it

Addio Superbonus 110%, scaduti i termini - Dall’anno prossimo dovremo sicuramente dire addio, infine, al superbonus 110%, l’incentivo nato per dare una risposta alla crisi dell’economia post- Si legge su quotidiano.net

Cerca Video su questo argomento: Superbonus 110 Finti Cantieri