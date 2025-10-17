Superbonus 110% finti cantieri a Saronno fatture false per un milione di euro 9 denunciati
Truffa del Superbonus 110% a Saronno, fatture false per un milione di euro e 9 denunciati dalla Guardia di Finanza I Finanzieri della Compagnia di Saronno, su delega della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Varese, hanno concluso un’indagine nei confronti di nove persone, indagate per reati di truffa aggravata finalizzata all’indebita percezione di . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net
