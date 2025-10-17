Superbike Nicolò Bulega svetta nella FP1 a Jerez de la Frontera Razgatlioglu lo marca stretto
Andato in archivio il primo turno di prove libere del Round di Jerez de la Frontera (Spagna), ultimo appuntamento del Mondiale 2025 di Superbike. Sul circuito andaluso, dedicato alla memoria di Angel Nieto, Nicolò Bulega ha voluto mandare segnali di vitalità, firmando il miglior tempo di 1:38.587 in sella alla sua Ducati. L’emiliano vuole giocarsi tutte le carte che ha (poche) nel duello iridato con Toprak Razgatlioglu. Il centauro turco della BMW, leader della classifica mondiale con 39 punti di margine su Bulega, si è messo in scia al ducatista e ha firmato il secondo tempo della FP1 a 0.088. 🔗 Leggi su Oasport.it
