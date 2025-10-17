Super Weekend di sport | Sinner-Alcaraz MotoGP Australia GP USA di Formula 1 e Serie A Ecco dove vederli

Un weekend di sport che promette di essere uno dei più intensi e spettacolari dell’anno. Dalla finale tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz al Six Kings Slam, fino al Gran Premio d’Australia di MotoGP, passando per il GP degli Stati Uniti di Formula 1 e la settima giornata di Serie A, lo spettacolo sarà continuo. . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Super Weekend di sport: Sinner-Alcaraz, MotoGP Australia, GP USA di Formula 1 e Serie A. Ecco dove vederli

Leggi anche questi approfondimenti

Super Weekend in diretta su Sky Sport e NOW con Serie A, Formula 1, MotoGp e Vela - Questo sarà il primo di quattro, imperdibili, Super Weekend da vivere su Sky Sport. Da digital-news.it

Uno storico Super Weekend su Sky Sport: ecco come seguirlo al meglio - Ritornano i big match, con almeno 30 delle migliori 76 partite del campionato tra cui 4 scontri diretti tra le migliori squadre del torneo, tutte disponibili anche in 4K. Lo riporta sport.sky.it

Super Weekend, dal 17 al 19 maggio il meglio dello sport mondiale live su Sky! - La partita sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Come scrive sport.sky.it