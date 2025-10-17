Super Cobolli! Lo schiaffo al volo sembra imprendibile ma lui si difende così
Nulla da fare per Flavio Cobolli all'Atp di Almaty: Duckworth batte l'italiano in due set per 6-3 6-2. Nonostante la sconfitta, l'azzurro fa sognare il pubblico con qualche colpo da maestro, come questa difesa sotto le gambe sullo schiaffo al volo dell'avversario. Durante il match, Cobolli è anche costretto a ricorrere al fisioterapista per un problema alla schiena. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
