Suona la campanella Erika sconfigge il cancro e festeggia l' inizio di una nuova vita
È partito tutto da un forte dolore alla gamba. Prima la visita al Pronto Soccorso di San Giovanni Rotondo, poi la certezza della diagnosi sopraggiunta a seguito dei risultati della biopsia effettuata al Policlinico Sant'Orsola di Bologna. Poi la decisione di affidarsi per le cure all'Irccs Casa. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
Il primo allarme sarebbe dovuto scattare di buon mattino: la campanella suona e Alessio, 17 anni, affetto da disturbo dello spettro autistico, con alle spalle un tentativo di gettarsi dalla finestra, entra da solo all'interno della scuola. Nessuno lo accompagna, nes