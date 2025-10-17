Suona la campanella Erika sconfigge il cancro e festeggia l' inizio di una nuova vita

Foggiatoday.it | 17 ott 2025

È partito tutto da un forte dolore alla gamba. Prima la visita al Pronto Soccorso di San Giovanni Rotondo, poi la certezza della diagnosi sopraggiunta a seguito dei risultati della biopsia effettuata al Policlinico Sant'Orsola di Bologna. Poi la decisione di affidarsi per le cure all'Irccs Casa. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Immagine generica

