Sulemana torna sull’esultanza in Juve Atalanta | Non lo farò più per rispetto dei tifosi specialmente in trasferta I miei genitori mi avevano detto di…

Sulemana, l’attaccante della Dea svela il motivo della sua esultanza acrobatica e promette di cambiarla, soprattutto in trasferta per rispetto dei tifosi. Un gol da favola, un’esultanza acrobatica che ha fatto il giro del web, ma che non si ripeterà più. O almeno, non in quella forma. Kamaldeen Sulemana, attaccante dell’Atalanta e autore del gol del momentaneo vantaggio contro la Juventus nella sfida dello scorso 27 settembre, è tornato a parlare di quella serata speciale in una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport. E ha svelato un divertente retroscena che lo ha convinto a dire addio, o quasi, alle sue famose capriole. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

