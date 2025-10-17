Sulemana torna sull’esultanza in Juve Atalanta | Non lo farò più per rispetto dei tifosi specialmente in trasferta I miei genitori mi avevano detto di…
Sulemana, l’attaccante della Dea svela il motivo della sua esultanza acrobatica e promette di cambiarla, soprattutto in trasferta per rispetto dei tifosi. Un gol da favola, un’esultanza acrobatica che ha fatto il giro del web, ma che non si ripeterà più. O almeno, non in quella forma. Kamaldeen Sulemana, attaccante dell’Atalanta e autore del gol del momentaneo vantaggio contro la Juventus nella sfida dello scorso 27 settembre, è tornato a parlare di quella serata speciale in una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport. E ha svelato un divertente retroscena che lo ha convinto a dire addio, o quasi, alle sue famose capriole. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
News recenti che potrebbero piacerti
Il Bologna recupera pezzi, ai box solo Immobile. Torna in gruppo anche Sulemana, al rientro i nazionali #ANSA - X Vai su X
Bologna, buone notizie: Sulemana torna in gruppo e punta alla prima convocazione - TuttoAtalanta.com - facebook.com Vai su Facebook
Juventus-Atalanta 1-1, risultato in diretta della partita di Serie A: Cabal risponde a Sulemana, gli highlights - Tudor schiera Openda in attacco dal primo minuto con Thuram e Koopmeiners in ... Da fanpage.it
La Juventus riprende l’Atalanta nel finale: 1-1. Al gol di Sulemana risponde Cabal - La Juventus targata Tudor rischia la beffa contro un’Atalanta letale in contropiede ma riesce nel finale di partita ad evitare la sconfitta. Scrive ilgiornale.it
Serie A: Cabal salva la Juve, con l'Atalanta finisce pari - Sulemana fa sognare l'Atalanta, Cabal evita la sconfitta alla Juventus: allo Stadium finisce 1- Scrive ansa.it