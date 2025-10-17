Sulemana | Kamaldeen sulla maglia? Rispetto per la mia identità Atalanta il meglio deve venire

Gazzetta.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'attaccante si racconta, dal nerazzurro al Ghana: "Juric l'allenatore perfetto per me. Alla mia età è pazzesco poter giocare il secondo mondiale. Il calcio non è un lavoro se lo vivi con l’animo giusto". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Sulemana: "Kamaldeen sulla maglia? Rispetto per la mia identità. Atalanta, il meglio deve venire"

