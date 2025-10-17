Sulemana | Atalanta il meglio deve ancora venire
. “Juric è il mio maestro. Ma dopo la Juve non esulterò più così”. Kamaldeen Sulemana, attaccante esterno arrivato in estate all’ Atalanta dal Southampton per volere di Ivan Juric, è stato intervistato da La Gazzetta dello Sport.. Lei si rende conto di essere una delle sorprese più belle di questa stagione? “Non pensavo di iniziare così bene, volevo mostrare a tutti il mio valore, innanzitutto all’Atalanta. Sono grato di avere l’opportunità di giocare in questo fantastico club, mi piace molto la città di Bergamo. Mi piace il gruppo di lavoro, respiro positività ogni giorno. 🔗 Leggi su Parlami.eu
