Sulemana | Atalanta il meglio deve ancora venire 

Parlami.eu | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

. “Juric è il mio maestro. Ma dopo la Juve non esulterò più così”. Kamaldeen  Sulemana, attaccante esterno arrivato in estate all’ Atalanta  dal  Southampton  per volere di Ivan  Juric, è stato intervistato da  La Gazzetta dello Sport.. Lei si rende conto di essere una delle sorprese più belle di questa stagione? “Non pensavo di iniziare così bene, volevo mostrare a tutti il mio valore, innanzitutto all’Atalanta. Sono grato di avere l’opportunità di giocare in questo fantastico club, mi piace molto la città di Bergamo. Mi piace il gruppo di lavoro, respiro positività ogni giorno. 🔗 Leggi su Parlami.eu

