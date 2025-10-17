Sul marciapiede un pericoloso tappeto che mette i pedoni a rischio
In via Saverio Altamura, a Napoli, il solito pericolosissimo tappeto scivoloso di foglie che nessuno, se non il tempo e il vento, porterà via. Da tempo i residenti si lamentano per il rischio quotidiano che corrono percorrendo la trafficatissima strada. Ogni anno, con l'avvento dell'autunno, le. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
https://www.corrieresalentino.it/2025/10/cade-sul-marciapiede-dissestato-e-sconnesso-donna-chiede-170mila-euro-di-risarcimento-al-comune/ - facebook.com Vai su Facebook
Sul marciapiede un pericoloso "tappeto" che mette i pedoni a rischio - In via Saverio Altamura, a Napoli, il solito pericolosissimo tappeto scivoloso di foglie che nessuno, se non il tempo e il vento, porterà via. Lo riporta napolitoday.it