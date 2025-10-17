Sul marciapiede un pericoloso tappeto che mette i pedoni a rischio

In via Saverio Altamura, a Napoli, il solito pericolosissimo tappeto scivoloso di foglie che nessuno, se non il tempo e il vento, porterà via. Da tempo i residenti si lamentano per il rischio quotidiano che corrono percorrendo la trafficatissima strada. Ogni anno, con l'avvento dell'autunno, le. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

