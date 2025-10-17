Sul campo per Gaza ex calciatori e vip pronti a una partita di calcio benefica promossa da Anspi

Gli ex calciatori Luca Ceccarelli, Nicola Campedelli, Mattia Graffiedi, Simone Confalone, Beppe De Feudis, Yury Tamburini, Massimo Agostini, Stefano Morrone, Pino Lorenzo, Adrian Ricchiuti, Maurizio Neri, Giovanni Ceccarelli, poi ancora i motociclisti Raffaele Fusco e Luca Vitali, il campione di. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

