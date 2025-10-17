Suicidio assistito il macchinario c’è Strumenti e farmaci subito il giudice dà ragione a Libera

Mentre in Senato l’Istituto superiore di sanità dice no, a Firenze un giudice dice sì. Sì, e subito. Ancora una volta, dunque, il diritto ad accedere al suicidio assistito viene . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Suicidio assistito, il macchinario c’è. «Strumenti e farmaci subito», il giudice dà ragione a “Libera”

Il giudice ordina alla Asl di fornire il dispositivo per il suicidio assistito https://ilsole24ore.com/art/dal-tribunale-firenze-si-suicidio-assistito-libera-AHqlsrCD?utm_term=Autofeed&utm_medium=TWSole24Ore&utm_source=Twitter#Echobox=1760643821… - X Vai su X

Probabilmente il 23 novembre si terrà un nuovo referendum sul suicidio assistito. Il Parlamento sloveno deciderà venerdì - facebook.com Vai su Facebook

Suicidio assistito, svolta per ‘Libera’ grazie a un dispositivo per l’autosomministrazione del farmaco - Suicidio assistito: il caso di 'Libera' apre nuove prospettive per l’autodeterminazione grazie a dispositivi per l’autosomministrazione del farmaco letale. Riporta notizie.it

È stato trovato un modo con cui “Libera” può accedere al suicidio assistito - È una donna paralizzata dal collo in giù, al centro di un caso medico e giudiziario senza precedenti in Italia ... Lo riporta ilpost.it

Suicidio assistito, trovato il macchinario per Libera. Il giudice ordina la consegna entro 15 giorni - La donna toscana, malata di sclerosi multipla, aveva ottenuto il via libera per il suicidio assistito ma essendo paralizzata non poteva somministrarsi da sola il farmaco letale ... Segnala msn.com