Sui migranti il fallimento della sinistra L' ha capito perfino Soumahoro | Schlein faccia autocritica

Iltempo.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Signore e signori è successo: incredibile a dirsi. Dopo anni, anzi decenni, di retorica a sinistra sull'accoglienza (senza e senza ma) arriva come un drone dal cielo la «bomba». Già, perché dopo tonnellate di melassa buonista spalmata in ogni dove, succede che il primo a dire una cosa di buon senso non è un dirigente del Partito Democratico né uno dei tanti opinionisti progressisti, ma l'onorevole Aboubakar Soumahoro. Proprio lui, l'ex attivista dei campi, divenuto simbolo di un disprezzabile radicalismo umanitario, ieri alla Camera ha detto ciò che la sinistra non ha mai avuto il coraggio di dire (Marco Minniti ha sempre fatto eccezione): non si può affrontare il tema dell'immigrazione dicendo che dobbiamo fare spazio a tutti qui. 🔗 Leggi su Iltempo.it

sui migranti il fallimento della sinistra l ha capito perfino soumahoro schlein faccia autocritica

© Iltempo.it - Sui migranti il fallimento della sinistra. L'ha capito perfino Soumahoro: Schlein faccia autocritica

News recenti che potrebbero piacerti

Bonelli (Avs): "Corte Giustizia Ue boccia accordo migranti con l'Albania, fallimento per Meloni" - Questo è un duro fallimento per il Governo Meloni che ha speso centinaia di milioni di euro per ... Riporta quotidiano.net

Migranti, sinistra e toghe gongolano per la sentenza contro l'Italia - Secondo Palazzo Chigi, la decisione della Corte di Giustizia UE “è un passaggio che dovrebbe preoccupare tutti – incluse le forze politiche che oggi esultano per la sentenza - Si legge su ilgiornale.it

Migranti: Appendino, 'deterrenza? Centri Albania fallimento' - "Ci avevano detto che i centri in Albania sarebbero stati un simbolo, un modello. Segnala iltempo.it

Cerca Video su questo argomento: Migranti Fallimento Sinistra Ha