Sui migranti il fallimento della sinistra L' ha capito perfino Soumahoro | Schlein faccia autocritica
Signore e signori è successo: incredibile a dirsi. Dopo anni, anzi decenni, di retorica a sinistra sull'accoglienza (senza e senza ma) arriva come un drone dal cielo la «bomba». Già, perché dopo tonnellate di melassa buonista spalmata in ogni dove, succede che il primo a dire una cosa di buon senso non è un dirigente del Partito Democratico né uno dei tanti opinionisti progressisti, ma l'onorevole Aboubakar Soumahoro. Proprio lui, l'ex attivista dei campi, divenuto simbolo di un disprezzabile radicalismo umanitario, ieri alla Camera ha detto ciò che la sinistra non ha mai avuto il coraggio di dire (Marco Minniti ha sempre fatto eccezione): non si può affrontare il tema dell'immigrazione dicendo che dobbiamo fare spazio a tutti qui. 🔗 Leggi su Iltempo.it
