Subito Monza–Perugia Milano–Modena e il derby marchigiano L’esordio in Superlega promette spettacolo

La Superlega riapre i battenti e lo fa con un turno inaugurale che sa già di stress test per progetti tecnici vecchi e nuovi. L'ultima fotografia rimasta in memoria è quella dell' Itas Trentino campione d'Italia al termine di una finale intensa contro la Lube Civitanova; poco prima, la Sir Susa Vim Perugia aveva alzato l'Europa consacrandosi regina continentale. Dietro, Verona aveva certificato la propria crescita, Piacenza mostrato picchi altissimi a fronte di discontinuità, Milano e Modena alternato fiammate a passaggi a vuoto. La nuova stagione riparte da qui ma con roster ritoccati, guide tecniche in parte rinnovate e un equilibrio che, sulla carta, promette un campionato ancor più denso.

