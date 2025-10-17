Subito Monza–Perugia Milano–Modena e il derby marchigiano L’esordio in Superlega promette spettacolo
La Superlega riapre i battenti e lo fa con un turno inaugurale che sa già di stress test per progetti tecnici vecchi e nuovi. L’ultima fotografia rimasta in memoria è quella dell’ Itas Trentino campione d’Italia al termine di una finale intensa contro la Lube Civitanova; poco prima, la Sir Susa Vim Perugia aveva alzato l’Europa consacrandosi regina continentale. Dietro, Verona aveva certificato la propria crescita, Piacenza mostrato picchi altissimi a fronte di discontinuità, Milano e Modena alternato fiammate a passaggi a vuoto. La nuova stagione riparte da qui ma con roster ritoccati, guide tecniche in parte rinnovate e un equilibrio che, sulla carta, promette un campionato ancor più denso. 🔗 Leggi su Oasport.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Le condizioni del motociclista sono apparse da subito critiche. Dopo i tentativi di rianimazione sul posto, i sanitari del 118 hanno disposto il trasporto d’urgenza all’ospedale San Gerardo di Monza, sempre in codice rosso. - facebook.com Vai su Facebook
Castelfidardo, inizio di fuoco Subito derby a Montegiorgio - Ieri sono stati pubblicati i calendari della D ed è subito derby nella prima giornata. Scrive ilrestodelcarlino.it