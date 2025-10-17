Subito in piazza per Sigfrido Ranucci e per difendere l’articolo 21 della Costituzione

Le bombe notturne che hanno fatto saltare le auto di Sigfrido Ranucci e della figlia sono di gravità assoluta, un segnale da cogliere subito. Il contesto è assi peggiore del testo: Sigfrido Ranucci e la sua trasmissione sono oggetto delle aggressioni della peggiore destra di governo europea, insieme a quella di Orban. Per informazioni chiedere anche a Roberto Saviano, minacciato e querelato per le sue inchieste sulla mafia e sulle connessioni con la politica. Contro Report è in atto una vera e propria persecuzione fatta di minacce, di avvertimenti, di tentativi di mettere sotto controllo la redazione, di spingere Sigfrido alle dimissioni, oppure di metterlo fuori e di accusarlo di avere tradito la Rai. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

