Su che canale vedere in tv Sinner-Alcaraz Six Kings Slam 2025 | orario e streaming c’è una partita in precedenza!

Jannik Sinner affronterà Carlos Alcaraz nella finale del Six Kings Slam 2025, il ricchissimo torneo di esibizione che si sta disputando sul cemento di Riad (Arabia Saudita). Il fuoriclasse altoatesino ha regolato il greco Stefanos Tsitsipas e il serbo Novak Djokovic senza particolari patemi d’animo e si meritato il diritto di difendere il titolo conquistato lo scorso anno, fronteggiando nuovamente il fenomenale spagnolo, reduce dal rapido successo sullo statunitense Taylor Fritz dopo aver usufruito di un bye. In Medio Oriente andrà in scena l’ennesimo atto dell’appassionante rivalità che sta scaldando i cuori di tutti gli amanti del grande tennis: dopo i tre atti conclusivi giocati negli Slam nel corso di questa stagione (l’azzurro ha avuto la meglio a Wimbledon, l’iberico ha esultato al Roland Garros e agli US Open), il numero 1 e il numero 2 del mondo si incroceranno proprio come dodici mesi fa in terra araba per contendersi il tanto ambito assegno da sei milioni di dollari statunitensi. 🔗 Leggi su Oasport.it

