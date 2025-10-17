Studia la truffa alla suocera Dovrà pagare 15mila euro

di Luca Amodio AREZZO Ha provato a truffare la suocera con cui divideva lo stesso tetto. Rivendicava due cambiali da 65mila euro, ma la firma su quei documenti - lo ha accertato il Tribunale - era la sua. Falsa, ovviamente. E così, invece di intascare soldi che non gli spettavano, finirà per doverne pagare 15mila euro di spese processuali. A smascherarlo è stata una perizia grafologica disposta dalla giudice Leila Nadir Sersale, che ha bollato come "apocrife" le firme apposte sulle cambiali. Parola che, nel linguaggio dei tribunali, significa una sola cosa: non appartengono a quella persona. La storia comincia nel 2021, ad Arezzo città. 🔗 Leggi su Lanazione.it

