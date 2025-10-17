Studente rifugiato dal Niger in Puglia | si laurea in Computer Sciences all' Uniba

Baritoday.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono 18 gli studenti e le studentesse rifugiati che dal 2019 hanno conseguito la laurea all’Università degli studi di Bari Aldo Moro. L’ultimo è M., che è appena diventato dottore in Computer Sciences, il terzo in meno di tre mesi per il Dipartimento di Informatica ad aver concluso il corso. 🔗 Leggi su Baritoday.it

