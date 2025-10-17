Stroncata da un malore improvviso Valentina muore a 26 anni

Bresciatoday.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Uccisa da un malore improvviso a soli 26 anni. Una tragedia immensa e assurda che ha gettato nello sconforto l'intera comunità di Palosco, piccolo comune della Bergamasca confinante con Palazzolo e Pontoglio.Conosciuta e stimata in paese, Valentina era amata per la sua gentilezza, la. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

Cerca Video su questo argomento: Stroncata Malore Improvviso Valentina