Street tutor per la movida c' è l' ok del Consiglio comunale | Progetto da 150mila euro

Via libera unanime del Consiglio Comunale alla mozione della Lega per l'istituzione degli Street Tutor nei Lidi comacchiesi. La seduta straordinaria del 15 ottobre, convocata per discutere esclusivamente il tema della sicurezza urbana, ha visto il voto favorevole di tutte le forze politiche. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

Vicenza, minoranza propone gli “Street Tutor” civici contro il degrado e per la sicurezza nella movida https://www.vipiu.it/leggi/vicenza-street-tutor-sicurezza-movida/ Nicolò Naclerio - facebook.com Vai su Facebook

Lotta al degrado notturno, c'è la proposta della Lega: "Street tutor per una movida sicura" https://ift.tt/MKdhTDc https://ift.tt/L3Mfi2y - X Vai su X

Street Tutor Vicenza: sicurezza urbana e movida in stallo - Il centro storico di Vicenza è un patrimonio di tutti, e la sua vitalità serale e notturna è una risorsa preziosa che deve essere tutelata. Riporta vicenzareport.it

Street tutor in arrivo: "Per garantire una movida sicura" - Ad annunciarlo è stato il sindaco Massimo Mezzetti a margine della presentazione delle iniziative del Natale. Si legge su ilrestodelcarlino.it

Movida al Portello, con il ritorno degli studenti in città scendono nuovamente in campo gli Street tutor - Con la fine dell’estate e con il ritorno degli studenti universitari in città, si rianimano le piazze. Come scrive ilgazzettino.it