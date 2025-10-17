Street Tutor ai lidi c’è l’ok del Consiglio

Via libera unanime del consiglio comunale alla mozione della Lega per l’istituzione degli Street Tutor nei Lidi comacchiesi. La seduta straordinaria del 15 ottobre, convocata per discutere esclusivamente il tema della sicurezza urbana, ha visto il voto favorevole di tutte le forze politiche presenti. Durante i lavori consiliari, l’assessore al Demanio Antonio Cardi ha ipotizzato una spesa di circa 150mila euro per l’attivazione del servizio, calcolata in base all’estensione del litorale comacchiese che si sviluppa per 25 chilometri. Le risorse necessarie saranno, con molta probabilità, inserite in una voce all’interno di un capitolo di spesa del bilancio di previsione 2026. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

