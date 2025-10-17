Street Dance a Pisa
Pisa si prepara all’invasione della street dance che quest’anno porterà lo spettacolo nelle vie e nelle piazze principali della città. L’evento è organizzato da Asd Dynamix Studio Danza e patrocinato dal Comune di Pisa. I Vecchi Macelli scelti come location principale.I ragazzi dell’associazione. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
La Break Dance del nostro Ale alla Due passi per Emma #breaking #breakdance #streetdance #hiphop #duepassiperemma #viareggio #lucca - facebook.com Vai su Facebook
Street dance, grande evento a Pisa con Emozione Danza - Al via la nona edizione del Back to the style festival, evento che riunirà oltre 2mila ballerini al Palazzo dei congressi di Pisa tra sabato e ... Come scrive luccaindiretta.it
Pisa capitale della street art col Festival della Strada - Pisa torna ad essere capitale dell’arte urbana con il Festival della Strada sino al 7 gennaio 2024: ideato da Gian Guido Grassi con l’associazione Start Attitude e promosso da Fondazione Palazzo Blu e ... Come scrive nove.firenze.it
Inaugurato a Pisa il più grande percorso di street art d’Italia (con opere di artisti di fama mondiale) - Pisa si appresta a diventare la capitale dell’arte urbana in Italia con l’inaugurazione del più grande percorso di street art nel paese. greenme.it scrive