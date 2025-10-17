Stranger Things – Stagione 5 Finn Wolfhard rivela | temo un finale criticato come Il Trono di Spade
Con l’avvicinarsi della fine per la banda di Hawkins, nell’Indiana, Finn Wolfhard spera di dare a Stranger Things un addio degno. L’attore ha ammesso di essere “piuttosto preoccupato” che la quinta e ultima stagione della serie fantascientifica di Netflix possa essere “fatta a pezzi”, proprio come è successo con il tanto atteso finale di Il Trono di Spade nel 2019, che ha lasciato il pubblico diviso. “ Onestamente, penso che tutti fossero piuttosto preoccupati ”, ha detto Wolfhard a Time. “ Visto il modo in cui Game of Thrones è stato fatto a pezzi in quell’ultima stagione, ci siamo tutti avvicinati a questo progetto pensando: ‘Speriamo che non succeda una cosa del genere’. 🔗 Leggi su Cinefilos.it
