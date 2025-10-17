Stranger Things Noah Schnapp ricorda | A 13 anni continuavano a chiedermi se fossi gay
Il giovane attore ha ricordato quanto fosse spaventato dalle domande dei giornalisti all'epoca e del fatto che non fosse pronto a parlare della sua sessualità in pubblico. Noah Schnapp ha ricordato le domande invadenti che gli sono state poste durante la promozione di Stranger Things nel corso degli anni. Schnapp e i suoi colleghi di Stranger Things Finn Wolfhard, Caleb McLaughlin, Sadie Sink, Millie Bobby Brown e Gaten Matarazzo hanno concesso un'intervista a Time e proprio qui il giovane attore oggi 21enne ha ricordato alcuni momenti critici del suo rapporto con stampa. Mentre discutevano della serie di successo di Netflix e di ciò che accadrà nella quinta e ultima stagione, hanno anche parlato dell'esperienza di crescere come attori bambini sotto i riflettori. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
