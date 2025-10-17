Stranger Things 5 Finn Wolfhard | Avevamo il terrore di essere massacrati come Il trono di spade

L'interprete di Mike Wheeler ha svelato i timori di autori e cast riguardo alla reazione del pubblico di fronte alle scelte sul finale della serie Netflix. Concludere una serie confezionando un finale che non deluda i fan dopo una cavalcata gloriosa non è impresa facile. Ne sa qualcosa il team di Stranger Things, che ha temuto di fare la fine de Il trono di spade, massacrato per le scelte narrative contenute nel finale. Forte di un successo travolgente, Stranger Things si concluderà con gli ultimi otto episodi, che usciranno in streaming su Netflix in tre momenti diversi. L'interprete di Mike Wheeler, Finn Wolfhard, ha confessato i timori del team sulle possibili reazioni del pubblico. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Stranger Things 5, Finn Wolfhard: "Avevamo il terrore di essere massacrati come Il trono di spade"

