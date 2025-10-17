Strand e Artzen in prima squadra Alla scoperta dei due gioiellini su cui l’Inter punta forte

Inter News 24 Strand e Artzen sono una novità in casa Inter. I due giovani hanno avuto l’opportunità di mettersi in mostra con la prima squadra. L’Inter sta puntando forte sui suoi giovani talenti e, recentemente, due promettenti giocatori hanno avuto l’opportunità di allenarsi con la prima squadra. Si tratta di Jonas Dahlberg Strand, un gigantesco difensore classe 2008, e Matheo Arntzen, centrocampista offensivo nato nel 2009. Entrambi sono stati protagonisti di un’importante giornata a Appiano Gentile, dove hanno avuto il loro primo allenamento con i nerazzurri. Un mercato giovanile sempre più internazionale. 🔗 Leggi su Internews24.com

