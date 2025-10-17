Strand e Artzen in prima squadra Alla scoperta dei due gioiellini su cui l’Inter punta forte
Inter News 24 Strand e Artzen sono una novità in casa Inter. I due giovani hanno avuto l’opportunità di mettersi in mostra con la prima squadra. L’Inter sta puntando forte sui suoi giovani talenti e, recentemente, due promettenti giocatori hanno avuto l’opportunità di allenarsi con la prima squadra. Si tratta di Jonas Dahlberg Strand, un gigantesco difensore classe 2008, e Matheo Arntzen, centrocampista offensivo nato nel 2009. Entrambi sono stati protagonisti di un’importante giornata a Appiano Gentile, dove hanno avuto il loro primo allenamento con i nerazzurri. Un mercato giovanile sempre più internazionale. 🔗 Leggi su Internews24.com
Scopri altri approfondimenti
FcInter1908 - Altro assaggio di prima squadra per i giovani dell'Under 18. Oggi presenti Jonas Strand (nella foto con De Vrij), attaccante classe 2008. Con lui anche Matheo Arntzen, centrocampista classe 2009. Entrambi i ragazzi, norvegesi, sono arrivati in es - facebook.com Vai su Facebook
?Altro assaggio di prima squadra per i giovani dell'Under 18. Oggi presenti Jonas Strand (nella foto con De Vrij), attaccante classe 2008. Con lui anche Matheo Arntzen, centrocampista classe 2009. Entrambi i ragazzi, norvegesi, sono arrivati in estate d - X Vai su X
Strand e Arntzen in prima squadra: gigante 2008 e il 2009 su cui tutta l’Inter scommette - Due talenti di cui si parla un gran bene, e che ieri hanno potuto sostenere il loro primo allenamento ad Appiano Gentile con la Prima Squadra ... Riporta msn.com