Strage di Verona un carabiniere scrive a Ilaria Salis | Rispetti la nostra dignità non ha prezzo

Le parole di Ilaria Salis dopo la strage di Verona in cui sono morti tre carabinieri fanno registrare la presa di posizione di un militare dell’arma in pensione che si rivolge direttamente all’europarlamentare di Avs, con un tono garbato ma deciso in una lettera aperta sui social. La lettera di Gregorio Cortese. Sul suo profilo Facebook, Gregorio Cortese scrive la lettera aperta a Ilaria Salis. “Cara Ilaria Salis, ad appena 17 anni e 2 mesi, nel 1976 ero già in Sardegna arruolato, ho dedicato la mia gioventù, ho perso ferie, nottate, matrimoni di amici, funerali, domeniche, ferragosti, ho perso colleghi, ai tempi, le Brigate Rosse ci sparavano come fossimo bersagli, ho rischiato tutto per quattro soldi, per uno stipendio che mai bastava, ho fatto carte che neanche il miglior avvocato, avendo io solo la Quinta elementare! ” “Ho rischiato la vita molte volte, – continua la lettera- ( neanche i miei famigliari lo sanno, non lo sapranno mai) ho gioito insieme ai miei fratelli, altri 3 in casa arruolati e quelli che indossano la divisa, mentre persone come lei signora Salis, col pugno chiuso a sinistra ed il portafogli a destra, agli scioperi mi tiravate pietre, mi insultavate, mi minacciavate di morte, Salis, sa quante volte ho messo a rischio la mia vita per salvare quella di uno sconosciuto?”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

