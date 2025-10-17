Padova, 17 ottobre 2025 – È troppo pesante questo dolore da portare. E sulla soglia della basilica di Santa Giustina, quando bisogna salire i gradini, arrivano due addetti alle onoranze funebri per aiutare i carabinieri che, con emozione e passo solenne, portano a spalla le bare dei colleghi caduti a Castel d’Azzano, avvolte nel tricolore. In chiesa c’è già il presidente Sergio Mattarella, arrivato pochi minuti prima dei feretri e accolto con un applauso dalla piazza. Ci sono la premier Giorgia Meloni con i ministri Tajani, Crosetto, Salvini, Piantedosi, Nordio, Abodi, Roccella, Schillaci e Bernini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Strage di Castel d'Azzano, l'abbraccio di Mattarella ai funerali dei 3 carabinieri. Crosetto: "Morti dei giusti"