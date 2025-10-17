Strage dei carabinieri folla a Padova per i funerali | Mattarella commosso | L' arcivescovo | Hanno servito la patria con amore

Presenti il premier Meloni, i presidenti delle Camere, diversi ministri, il governatore del Veneto Luca Zaia e alcuni rappresentanti dell'opposizione. Alle esequie hanno preso parte anche i 27 membri delle forze dell'ordine rimasti feriti nell'esplosione provocata dai fratelli Ramponi in un casolare nel Veronese. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Strage dei carabinieri, folla a Padova per i funerali: Mattarella commosso | L'arcivescovo: "Hanno servito la patria con amore"

Leggi anche questi approfondimenti

Post Edited: Strage carabinieri a Castel d’Azzano: aperta ieri sera la camera ardente - X Vai su X

Strage di Castel d'Azzano. Oggi i funerali di Stato per i tre carabinieri morti. In DIRETTA su Telearena e sul nostro sito?https://tinyurl.com/3kubfkjr - facebook.com Vai su Facebook

Strage dei carabinieri, folla a Padova per i funerali di Stato - segui la diretta - I funerali di Stato dei tre carabinieri deceduti nell'esplosione di Castel D'Azzano (Verona) ... Si legge su msn.com

Strage dei carabinieri, folla a Padova per i funerali: Mattarella commosso | L'arcivescovo: "Hanno servito la patria con amore" - Centinaia di uomini delle forze dell'ordine, insieme a semplici cittadini, si sono radunati nella basilica di Santa Giustina a Padova, per i funerali di Stato di Valerio Daprà, Davide Bernardello e Ma ... Segnala msn.com

Funerali di Stato per Marco, Davide e Valerio: a Padova Mattarella e Meloni per l’ultimo saluto ai carabinieri caduti nella strage di Castel d’Azzano - In corso a Padova alla Basilica di Santa Giustina la cerimonia funebre per Valerio Daprà, Davide Bernardello e Marco Piffari ... Da dire.it