"Questa è la storia di una vera tragedia, un bollettino di guerra: tre morti e una ventina di feriti. Morire così, per servire lo Stato, non ha alcun senso. Penso che la presenza di così tante istituzioni, dal presidente della Repubblica, al presidente del Consiglio e 7-8 ministri, sia la prova della vicinanza dello Stato e sta a significare il sacrificio di questi servitori dello Stato". Così il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, al termine dei funerali di Stato a Padova dei tre carabinieri morti nell'esplosione di Castel d'Azzano. "Erano persone rigorose, che conoscevano fino in fondo il termine sacrificio, del dovere, del rispetto delle regole e delle leggi.

© Lapresse.it - Strage casolare, Zaia: "Vera tragedia, morire così non ha senso"