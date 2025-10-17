Strage casolare Meloni e Crosetto si stringono ai familiari dei carabinieri uccisi

Al termine dei funerali a Padova la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il ministro della Difesa Guido Crosetto visibilmente commossi, insieme a tutte le più alte cariche dello Stato, si sono stretti ai familiari dei tre carabinieri uccisi nell’esplosione del casolare a Castel D’Azzano. Applausi per la premier dalla piazza. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

