strage casolare mattarella e meloni ai funerali dei tre carabinieri a padova

Si sono svolti nella Basilica di Santa Giustina, a Padova, i funerali di Stato dei tre carabinieri Marco Piffari, Valerio Daprà e Davide Bernardello, vittime dell’ esplosione avvenuta a Castel d’Azzano, in provincia di Verona. Alla cerimonia hanno preso parte le più alte cariche dello Stato: il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, accolto dagli applausi della folla, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, i vicepremier Antonio Tajani e Matteo Salvini, insieme a numerosi ministri e rappresentanti delle istituzioni. Presenti anche i presidenti di Senato e Camera, Ignazio La Russa e Lorenzo Fontana, il ministro della Difesa Guido Crosetto – che ha fatto visita alla caserma dei carabinieri prima della cerimonia – e una delegazione del Partito Democratico guidata da Elly Schlein. 🔗 Leggi su Lapresse.it

