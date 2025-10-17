Strage casolare Mattarella e Meloni ai funerali dei tre carabinieri a Padova
Si sono svolti nella Basilica di Santa Giustina, a Padova, i funerali di Stato dei tre carabinieri Marco Piffari, Valerio Daprà e Davide Bernardello, vittime dell’ esplosione avvenuta a Castel d’Azzano, in provincia di Verona. Alla cerimonia hanno preso parte le più alte cariche dello Stato: il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, accolto dagli applausi della folla, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, i vicepremier Antonio Tajani e Matteo Salvini, insieme a numerosi ministri e rappresentanti delle istituzioni. Presenti anche i presidenti di Senato e Camera, Ignazio La Russa e Lorenzo Fontana, il ministro della Difesa Guido Crosetto – che ha fatto visita alla caserma dei carabinieri prima della cerimonia – e una delegazione del Partito Democratico guidata da Elly Schlein. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Si sono svolti gli interrogatori di garanzia dei fratelli Franco e Dino Ramponi, accusati di strage, con la sorella Maria Luisa, per la morte di tre carabinieri nell'esplosione del loro casolare a Castel d'Azzano. Entrambi non hanno risposto al Gip. #ANSA - facebook.com Vai su Facebook
