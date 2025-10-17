Strage casolare Luongo | Ha toccato cuore italiani dolore famiglie spinta ad andare avanti
La tragedia di Castel d’Azzano “ ha toccato il cuore di tutti gli italiani. Abbiamo perso tre uomini che hanno adempiuto al loro dovere in modo esemplare. La testimonianza” dell’affetto “è stata data dalla presenza delle massime autorità dello Stato e anche da tanti cittadini che battevano le mani ed erano vicini a questi tre ragazzi. La cosa più importante ora è stare vicini alle famiglie, perché è importante che il loro dolore diventi anche per noi una motivazione ad andare avanti e continuare ad assicurare quella necessaria sicurezza ai cittadini e alle comunità che ci vengono affidate”. È arrivato “l’abbraccio di tutti”. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Approfondisci con queste news
Si sono svolti gli interrogatori di garanzia dei fratelli Franco e Dino Ramponi, accusati di strage, con la sorella Maria Luisa, per la morte di tre carabinieri nell'esplosione del loro casolare a Castel d'Azzano. Entrambi non hanno risposto al Gip. #ANSA - facebook.com Vai su Facebook
Si sono svolti gli interrogatori di garanzia dei fratelli Franco e Dino Ramponi, accusati di strage, con la sorella Maria Luisa, per la morte di tre carabinieri nell'esplosione del loro casolare a Castel d'Azzano. Entrambi non hanno risposto al Gip. #ANSA https://an - X Vai su X
Strage casolare, a Padova i funerali di Stato dei tre carabinieri uccisi - Nella basilica di Santa Giustina in Prato della Valle, a Padova i funerali di stato dei tre carabinieri vittime dell'esplosione ... Si legge su stream24.ilsole24ore.com
Strage di Castel d'Azzano, Maria Luisa Ramponi è la più grave dei feriti: «Era lei la capobranco dei fratelli». A chi l'ha salvata ha urlato: «Bastardi» - Salvata dai militari e vigili del fuoco dopo l'esplosione del casolare: è ancora attaccata ai macchinari in terapia intensiva. Secondo msn.com
Il dolore dell’Arma per la strage di Castel D’Azzano. Una tragedia paragonata al Pilastro e Nassiriya - La strage di martedì a Castel d’Azzano – tre carabinieri uccisi, 15 feriti, nella esplosione di un casolare fatto saltare in aria durante ... blitzquotidiano.it scrive