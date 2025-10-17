Strage casolare Luongo | Ha toccato cuore italiani dolore famiglie spinta ad andare avanti

La tragedia di Castel d’Azzano “ ha toccato il cuore di tutti gli italiani. Abbiamo perso tre uomini che hanno adempiuto al loro dovere in modo esemplare. La testimonianza” dell’affetto “è stata data dalla presenza delle massime autorità dello Stato e anche da tanti cittadini che battevano le mani ed erano vicini a questi tre ragazzi. La cosa più importante ora è stare vicini alle famiglie, perché è importante che il loro dolore diventi anche per noi una motivazione ad andare avanti e continuare ad assicurare quella necessaria sicurezza ai cittadini e alle comunità che ci vengono affidate”. È arrivato “l’abbraccio di tutti”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

