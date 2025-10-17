Strage casolare | L' Italia è qua a Padova l' ultimo saluto ai tre carabinieri morti

La commozione, il silenzio e poi gli applausi. Nella basilica di Santa Giustina, in Prato della Valle, a Padova, ai funerali di Stato dei tre carabinieri uccisi nell'esplosione di Castel d'Azzano, in provincia di Verona, partecipano le più alte cariche dello Stato. All'interno dell'abbazia ci sono 1.200 persone circa, oltre duemila all'esterno. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, abbraccia commosso il figlio di Valerio Daprà, Christian, e si sofferma davanti anche alle bare di Davide Bernardello e Marco Piffari. Al termine delle esequie, il capo dello Stato rende onore ai feretri, avvolti dal tricolore, si raccoglie in preghiera e poi si sofferma a salutare i familiari delle vittime. 🔗 Leggi su Iltempo.it

