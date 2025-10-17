Strage casolare lacrime e commozione ai funerali dei carabinieri | Mattarella abbraccia i familiari

(LaPresse) Commozione e silenzio in Prato della Valle, a Padova, per i funerali di Stato dei tre carabinieri morti nell’esplosione di Castel d’Azzano. I feretri, avvolti nel tricolore, sono stati accolti da un lungo applauso della folla al loro arrivo in corteo. Alla cerimonia hanno partecipato le massime cariche dello Stato. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, accompagnato dal presidente della Regione Veneto Luca Zaia e dal sindaco di Padova Sergio Giordani, ha reso omaggio ai militari scomparsi, abbracciando con emozione i familiari delle vittime, tra cui il figlio del carabiniere Valerio Daprà. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Strage casolare, lacrime e commozione ai funerali dei carabinieri: Mattarella abbraccia i familiari

Si sono svolti gli interrogatori di garanzia dei fratelli Franco e Dino Ramponi, accusati di strage, con la sorella Maria Luisa, per la morte di tre carabinieri nell'esplosione del loro casolare a Castel d'Azzano. Entrambi non hanno risposto al Gip. #ANSA

