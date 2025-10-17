Strage carabinieri oggi i funerali a Padova | presenti Meloni e Mattarella un applauso accompagna i feretri

17 ott 2025

Tra i presenti alle esequie vi sono anche alcuni militari che erano assieme a loro a Castel D'Azzano, con evidenti segni delle lesioni subite nello scoppio. La commozione sui loro volti è evidente. A loro è stato riservato il primo saluto del Presidente della Repubblica, subito dopo il suo arrivo in Basilica. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

