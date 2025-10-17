Strage carabinieri oggi i funerali a Padova Il vescovo | Un evento umanamente incomprensibile

Tra i presenti alle esequie vi sono anche alcuni militari che erano assieme a loro a Castel D'Azzano, con evidenti segni delle lesioni subite nello scoppio. La commozione sui loro volti è evidente. A loro è stato riservato il primo saluto del Presidente della Repubblica, subito dopo il suo arrivo in Basilica. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Strage carabinieri, oggi i funerali a Padova. Il vescovo: “Un evento umanamente incomprensibile”

Approfondisci con queste news

La strage dei carabinieri nel Veronese: nel pomeriggio, i funerali di Stato a #Padova alla presenza del Capo dello Stato. #Tg1 Giuseppe La Venia - X Vai su X

Strage di Castel d'Azzano. Oggi i funerali di Stato per i tre carabinieri morti. In DIRETTA su Telearena e sul nostro sito?https://tinyurl.com/3kubfkjr - facebook.com Vai su Facebook

Funerali oggi dei carabinieri uccisi nell’esplosione a Castel D’Azzano. L'omelia. “Umilia servitori ora nelle mani di Dio”: la diretta - Il presidente Sergio Mattarella e la premier Giorgia Meloni arrivati a Padova per l’ultimo saluto ai 3 militari hanno parlato con i familiari di Valerio Daprà, Davide Bernardello e Marco Piffari prima ... Da ilrestodelcarlino.it

Strage di Castel d'Azzano, i funerali di Stato dei tre carabinieri uccisi: «Evento duro, doloroso e umanamente incomprensibile» - Nella basilica di Santa Giustina in Prato della Valle, a Padova, i funerali di stato dei tre carabinieri vittime dell'esplosione del casolare di Castel d'Azzano, nel Veronese, nella ... leggo.it scrive

I funerali di Stato dei 3 carabinieri morti nell’esplosione di Verona: “Hanno servito la patria con amore” - Si tengono oggi, venerdì 17 ottobre, nella Basilica di Santa Giustina, a Padova, i funerali dei tre carabinieri Valerio Daprà, Davide Bernadello e Marco ... Scrive fanpage.it